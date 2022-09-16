اصابات و اعتقالات خلال مواجهات بين المواطنين و قوات الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، وآخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالاختناق، واُعتقل شقيقان، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن المواجهات اندلعت عقب إغلاق جنود الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة، لمنع مرور جنازة مواطن.

وأضاف أن المواجهات تركزت في حي عصيدة بالبلدة، اعتلى خلالها جنود الاحتلال أسطح عدد من المنازل وأطلقوا الرصاص الحي و"المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية نقلوا إثرها للمستشفى.

وأشار عوض إلى أن ثلاثة فتية أصيبوا بالرصاص "المطاطي" في الأطراف السفلية، فيما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.

وتابع أن قوات الاحتلال اعتقلت، عقب المواجهات، الشقيقين مهند ومجدي مرشد محمد عوض (23 و18 عاما) من داخل منزلهما في حي عصيدة.