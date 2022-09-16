"إسرائيل" تستعد لربط حقل "كاريش" بشبكة الأنابيب

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية مساء اليوم الجمعة النقاب عن نية "إسرائيل" بدء الاستعدادات لربط حقل الغاز "كاريش" بشبكة الأنابيب الإسرائيلية، تمهيدا لتشغيل المنصة وإنتاج الغاز الطبيعي.

ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن إعلان الوزارة الطاقة "الإسرائيلية" عن هذه الخطوة جاء في ظل غياب اتفاق بين "إسرائيل" ولبنان حول الحدود البحرية، وسط تقارير عن تقدم في المفاوضات.

وأضافت الوزارة أن ذلك سيتم كجزء من المرحلة التالية من المشروع "الإسرائيلي" لاستخراج الغاز من "كاريش"، المخطط لها في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت إن الاستعدادات تتمثل بإجراء اختبارات لتدفق وضخ الغاز الطبيعي في الاتجاه المعاكس، من شواطئ شمالي البلاد إلى الحفارة في حقل الغاز الواقع في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان في البحر المتوسط، من أجل اختبار منظومة وشبكة الأنابيب.