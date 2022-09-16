إصابة خطيرة لشاب بسبب "التفحيط" بمركبة غير قانونية في الخليل

أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح وصفت بالخطيرة، اليوم الجمعة، جراء انقلاب مركبة غير قانونية، غرب الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان لها، أن المركبة انقلبت بسبب قيام السائق بأعمال "تفحيط" في شارع وادي اعزاز ببلدة صوريف، ما أدى لإصابة السائق بجروح طفيفة، فيما وصفت إصابة الشاب الذي كان لجانبه ببالغة الخطورة، نقل إثرها للمستشفى الأهلي بمدينة الخليل، وقد أدخل قسم العناية المركزة.

وأضافت الشرطة أنه تم ضبط المركبة والقبض على السائق وتوقيفه، ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور.

وناشدت الشرطة المواطنين ضرورة منع أبنائهم من قيادة المركبات غير القانونية، ومنعهم من ارتكاب الأخطاء المرورية كالتفحيط.