بالفيديو شاهد| حريق يلتهم ناطحة سحاب في الصين..!

شب حريق كبير في ناطحة سحاب بمدينة تشانجشا في وسط الصين، حسب ما أعنله التلفزيون العام الصيني، مشيرا إلى أن عدد الإصابات "غير معروف حتى الآن".

وأوضحت قناة CCTV الصينية العامة أن "الدخان الكثيف يتصاعد من الموقع، فيما النيران مستعرة بقوة في طوابق عدة من المبنى"، مشيرة إلى أن "رجال الاطفاء بدأوا العمل على إخماد النيران وإجراء عمليات انقاذ في مكان الحادث".

وذكر التقرير أن الحريق التهم المبنى الذي يضم مكتب شركة الاتصالات المملوكة للدولة "تشاينا تليكوم".أظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تشتعل من المبنى، بينما تصاعد الدخان الأسود في السماء.

هذا ويبلغ عدد سكان مدينة تشانجشا، عاصمة مقاطعة هونان، حوالي 10 ملايين نسمة.

Telecom building in Changsha, Hunan went on fire



Apparently the paint on the outside caught on fire? The company says that everyone was evacuated safely and hope that's true🙏 pic.twitter.com/gxzpiKR22S