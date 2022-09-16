تشيلي ترفض قبول أوراق اعتماد السفير "الإسرائيلي" الجديد

رفض رئيس تشيلي، غابرييل بوريك، قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد، جيل أرتزيالي، بسبب "قتل إسرائيل للأطفال في غزة".

ورفض بوريك لقاء السفير "الإسرائيلي" بعد استشهاد الفتى عدي طراد هشام صلاح (17 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية كفر دان غرب جنين، أمس الخميس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه "كان من المقرر أن يقدم السفير أرتزيالي أوراق اعتماده إلى الرئيس بوريك كإجراء شكلي، لكن الحكومة التشيلية أبلغته بإلغاء اللقاء بسبب قتل إسرائيل للأطفال في غزة".

وذكرت أن أرتزيالي كان قد وصل بالفعل إلى مقر إقامة الرئيس التشيلي لحضور مراسم تقديم أوراق الاعتماد، قبل أن يتبلغ بإلغاء اللقاء ويعود أدراجه.

وادعت أن "التشيليون قالوا إن الرفض لم يكن عقابا لإسرائيل، وإنه تقرر تأجيل الحفل للشهر المقبل. لكنه لا يزال يعتبر إهانة غير مسبوقة".

ومنذ مطلع العام الجاري، استشهد 149 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 98 شهيدا في المحافظات الشمالية و51 شهيدا في المحافظات الجنوبية، غالبيتهم من الشباب والفتية والأطفال.