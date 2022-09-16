إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

نشرت وزارة المالية، اليوم الجمعة،الموافق 16.سبتمبر 2022 إحصائية عمل الوزارة بمعابر قطاع غزة ليوم أمس الخميس.

وأوضحت الوزارة بأن معبر كرم أبو سالم التجاري، تم فيه استيراد (289) شاحنة، وتصدير (27) شاحنة، أما معبر رفح التجاري تم استيراد (252) شاحنة، وتصدير أربع شاحنات.

وفيما يتعلق بكميات البترول الواردة، ذكرت الوزارة أنه تم استيراد (20) شاحنات سولار استيراد (6) شاحنات بنزين استيراد (25) شاحنة غاز، وادخال (17) شاحنة سولار لتشغيل محطة الكهرباء.

ونوهت إلى أنه تم إتمام إجراءات مغادرة (626) مسافر واتمام الإجراءات الجمركية لعدد (608) مسافر قادمين من الجانب المصري.