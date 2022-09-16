قميص مايكل جوردان يحطم الرقم القياسي لمارادونا !

لا يزال مايكل جوردان أسطورة كرة السلة الأمريكية يكتب التاريخ حتى بعد مرور سنوات طويلة على اعتزاله اللعب.

وقالت دار "سوذبير" للمزادات:" إن قميصا تاريخيا لمايكل جوردان بيع بالمزاد في الساعات الأخيرة بقيمة 10 ملايين دولار".

وأضافت "سوذبيز":" أن قميص جوردان أصبح أغلى تذكار رياضي في التاريخ، وهو القميص الذي ارتداه في نهائي دوري السلة الأمريكية عام 1998، وهو موسم "الرقصة الأخيرة" في إشارة إلى آخر موسم له مع فريق شيكاغو بولز.وفاز فريق شيكاغو بولز في 4 مباريات مقابل اثنين، ليحصد لقب دوري السلة الأمريكي للمرة الثالثة على التوالي".

وكشفت "سوذبيز" عن تلقيها حوالي 20 عرضا لشراء القميص، فيما لم تكشف عن الجهة صاحبة أعلى عرض (10.1 مليون دولار) للقميص الذي تم تقديره بـ5 ملايين دولار.

وكان قميص النجم الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا في نهائي كأس العالم 1986، هو الأغلى في التاريخ، حيث بيع في أيار / مايو الماضي مقابل 8.39 مليون دولار، لكن مايكل جوردان حطم ذلك الرقم بقميصه الذي بيع بـ10 ملايين دولار.