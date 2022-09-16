الاحتلال يعتقل 10 طلاب من جامعة بيرزيت في عابود شمال غرب رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 10 طلاب من جامعة بيرزيت، كانوا يخيمون في قرية عابود شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عين الزرقاء القريبة من القرية، واعتقلت 22 طالبا كانوا يخيمون في المنطقة، وفي وقت لاحق أفرجت عن 12 طالبا، وأبقت على 10 آخرين، لم تعرف هويتهم بعد.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت في القرية بين قوات الاحتلال والشبان، دون وقوع إصابات.

وقال نادي الأسير:"إن قوات الاحتلال اعتقلت 17 مواطنًا من الضفة بينهم 10 طلاب من جامعة بيرزيت".

وكان قد زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:"قوات الجيش اعتقلت خلال الليل 17 فلسطينيًا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية".