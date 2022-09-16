الاحتلال يواصل مطاردة منفذ عملية مستوطنة "كرمل" جنوب الخليل

تواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مطاردة منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة "كرمل" في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، منذ أمس الخميس.

وكانت قد أدت عملية إطلاق النار، الليلة الماضية، إلى إصابة مستوطن بجروح "متوسطة الخطورة".

وخلال المطارة والبحث، سيّر جيش الاحتلال قوات كبيرة في عمليات تمشيط للمنطقة المحيطة بمستوطنة "كرمل" وبلدات جنوب الخليل، وشن حملة اعتقالات واسعة في مختلف أنحاء الضفة شملت 17 فلسطينيا، بحسب ما أعلن في بيان.

وأظهرت الصور التي وثقت عمليات المطارة ونشرها جيش الاحتلال، أن قواته استخدمت الكلاب البوليسية وطائرات مسيرة ووسائل تكنولوجية مختلفة في محاولة للعثور عن المنفذ، وادعى الاحتلال "العثور على سلاح غير قانوني ومصادرته".

وقال الاحتلال:" إن عملية إطلاق النار التي استهدفت معهدا لتعليم التوراة في المستوطنة الحريدية الواقعة في أقصى جنوب الضفة، نفذت من على بعد مئات الأمتار من المستوطنة؛ علما بأن التقارير الأولية التي صدرت عقب العملية أشارت إلى اقتحام المستوطنة وتنفيذ العملية من داخلها".

واعترف جيش الاحتلال بتعرض قواته لإطلاق النار خلال "الأنشطة العسكرية" الذي أجرتها قواته في قريتي جبع وكفر راعي، مشيرا إلى أنه "لم تسجل إصابات" في صفوف جنود الاحتلال.