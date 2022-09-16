القبض على لبناني احتجز رهائن لسحب أمواله من أحد البنوك

ألقت قوات الأمن اللبنانية، اليوم الجمعة، على لبناني احتجز رهائن لسحب أمواله من أحد البنوك.

ولجأ مواطن لبناني، إلى تهديد موظفي أحد البنوك بالسلاح واحتجاز رهائن للحصول على أمواله، في ثالث حادث من نوعه لاقتحام مودعين لبنوك لبنانية لاستعادة مدخراتهم بالقوة.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد دخل المواطن البناني (م.ق) ونجله إلى فرع بنك بيبلوس في الغازية بصيدا، جنوبي لبنان، مطالبا باسترداد وديعته، وعمد إلى تهديد الموظفين بسلاح ناري واحتجز عددا من الرهائن وسكب مادة البنزين وهدد بحرق الفرع، في حال لم يتم إعطاؤه وديعته.

وقد تمكن المواطن اللبناني من الحصول على مبلغ 19,200 دولار من وديعته وسلمه لشخص كان ينتظره خارجاً وأطلق سراح الرهائن، وسلم نفسه ونجله إلى قوات الأمن اللبنانية التي حضرت للمكان.

وكانت فتاة لبنانية تدعى سالي حافظ قد اقتحمت فرع بنك "بلوم" بلبنان قبل يومين وأشهرت مسدسا، تبين لاحقا أنه بلاستيكي، واحتجزت رهائن واستطاعت الحصول على 13 ألف دولار، و6 ملايين ليرة لبنانية من حسابها لعلاج شقيقتها المصابة بالسرطان.

والشهر الماضي، احتجز لبناني ثالث رهائن في فرع لبنك "فدرال" ببيروت تحت تهديد السلاح مطالبا باسترداد أمواله المودعة في البنك.

جدير ذكره أنه يعاني لبنان من أزمة اقتصادية صعبة جداً، بالتوازي مع الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.