استطلاع "إسرائيلي": تساوي مقاعد كتلتي "نتنياهو" و"لبيد" لأول مرة!

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام "الإسرائيلي" حول انتخابات "الكنيست"، صباح اليوم الجمعة، تعادل "معسكر اليمين" بقيادة بنيامين نتنياهو مع المعسكر المناوئ له بقيادة رئيس الحكومة الحالي يائير لبيد.

وبينت النتائج خلال الاستطلاع الذي أجرته صحيفة معاريف، أن كل كتلة ستحصل على 57 مقعدا للمرة الأولى في استطلاعات الرأي، والقائمة المشتركة 6 مقاعد (قبل انسحاب التجمع من القائمة).

وتشير النتائج إلى تراجع معسكر نتنياهو بمقعدين، مقابل زيادة قوة معسكر لبيد بمقعدين، حيث تراجع حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة المتطرف ايتمار بن جفير بمقعدين، وارتفع "حزب العمل" بمقعد واحد.

ووفقا للاستطلاع، يحصل "حزب الليكود" على 31 مقعدا، مقابل 25 مقعدا لـ "يش عتيد (هناك مستقبل)، و"الصهيونية الدينية" 11 مقعدا، و"المعسكر الرسمي" برئاسة بيني غانتس 12 مقعدا، و"العمل" 5 مقاعد، و"ميرتس" 5 مقاعد، "شاس" 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، المشتركة (قبل انسحاب التجمع) 6 مقاعد، "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان 6 مقاعد، و"الموحدة" 4 مقاعد.

وجرى يوم أمس الجمعة، تقديم القوائم الانتخابية، حيث انسحب "التجمع الوطني الديمقراطي" من "القائمة المشتركة"، وقدم قائمة حزبية مستقلة. في حين، قدمت "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساوة" و"الحركة العربية للتغيير" قائمة مشتركة لخوض الانتخابات.

جدير ذكره أنه تجري انتخابات "الكنيست" الـ 25 في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وهي خامس انتخابات في غضون 3 سنوات.