لجنة بالكونغرس تمرر قانوناً يطالب بمعرفة نتائج التحقيق الأميركي في استشهاد أبو عاقلة

صوتت لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، أمس الخميس، لصالح قرار يطالب وزارة الخارجية الأميركية بتقديم تقرير ونتائج التحقيق الأميركي في استشهاد الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة.

وأعلن عضو مجلس الشيوخ كريس فان هولين في بيان، أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مررت تعديلا على قانون تفويض وزارة الخارجية، والذي يطالب الوزارة تزويد أعضاء مجلس الشيوخ بالتحقيق الذي أشرفت عليه الولايات المتحدة بشأن ملابسات إطلاق النار على شيرين أبو عاقلة.

وقال فان هولين: "منذ أكثر من 100 يوم، قُتلت الصحفية الأمريكية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها الصحفية في الضفة الغربية. بعد وفاتها، طلبت أنا وزملائي إجراء تحقيق مستقل بقيادة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إجابات على الأسئلة الأساسية حول إطلاق النار عليها، ونسخة من التقرير الذي أعده منسق الأمن الأميركي".

وأضاف: "سيضمن التعديل الذي أقر أن مجلس الشيوخ سيتلقى تقريرا وفقا لطلبنا السابق. ويسعدني أنه تم تبنيه من قبل لجنة العلاقات الخارجية".

وتابع قائلاً: "سأستمر في الضغط من أجل المساءلة والشفافية الكاملة حول وفاة شيرين وأي شيء أقل من ذلك غير مقبول".

وكانت استشهدت أبو عاقلة في الحادي عشر من شهر أيار 2022 برصاص جيش الاحتلال خلال تغطيتها الصحفية لاقتحام مدينة جنين ومخيمها.