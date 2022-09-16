ارتفاع سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 16-9-2022، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الجمعة، ويبحث عن الموضوع الكثير من المتابعين لأهمية الموضوع لشريحة كبيرة من الناس، وخاصة من التجار والمستثمرين حول العالم، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: ارتفاع سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 16-9-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو متابعة المقال للنهاية.

ارتفاع سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة

شهد سعر صرف الدولار في مصر، اليوم الجمعة 16-9-2022، ارتفاعاً لدى البنك المركزي والبنوك التجارية.

سعر الدولار اليوم في مصر

وصعد سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي ليصل إلى 19.34 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع، مقابل 19.30 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع، في ختام تداولات أمس، بحسب نشرة البنك المركزي المصري "cbe.org.eg".

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 19.31 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصر لدى بنك الإسكندرية سجل نحو 19.33 جنيه للشراءـ و19.39 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك Saib نحو 19.29 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصر

انخفض سعر اليورو اليوم في مصر خلال التعاملات المبكرة من صباح، اليوم الجمعة 16-9-2022، لدى البنك المركزي والبنوك التجارية

سعر الجنيه الإسترليني في مصر

تراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر، خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة 16 سبتمبر 2022 لدى البنك المركزي والبنوك التجارية.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي ليهبط إلى مستوى 22.33 جنيه للشراء، و22.42 جنيه للبيع، مقابل 22.64 جنيه للشراء، و22.78 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في مصر خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة 16 سبتمبر 2022 لدى البنك المركزي، والمصارف التجارية.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 5.26 جنيه للشراء، و5.28 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى البنك الأهلي بنحو 5.25 جنيه للشراء، و5.27 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 5.24 جنيه للشراء، و5.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 62.62 جنيه للشراء، و62.89 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل نحو 60.39 جنيه للشراء، و62.76 جنيه للبيع