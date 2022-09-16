بالفيديو صدمة.. طبيب يستخرج ثعبانا من أذن امرأة!

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقطع فيديو صادم لطبيب يستخرج ثعباناً عالقاً داخل أذن امرأة.

ونشر حساب على فيسبوك باسم "تشاندان سينغ" مقطع فيديو مدته 4 دقائق، وعلّق عليه قائلاً: "الثعبان داخل الأذن"، ولم يكشف عن وقت أو مكان الحادث، وترك المستخدمين في حالة حيرة وقلق.

وأظهر الفيديو محاولات طبيب استخراج ثعبان أصفر اللون بعدما اخترق أذن امرأة واستقر داخلها، ما تسبب في حالة من الاشمئزاز والذهول.

واستخدم الطبيب ملقطاً طبياً ومجموعة سدادات قطنية في محاولة لإخراج الثعبان، حتى أطل الثعبان برأسه من أذن السيدة المصابة.

وانتهى الفيديو دون الكشف عما إذا كان قد تمت إزالة الثعبان بالكامل من أذن المرأة أم لا، ما زاد من قلق المتابعين.