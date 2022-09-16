الذكرى السادسة عشر لاستشهاد المجاهد الأسير فواز حسان

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس:

بتاريخ 18 ديسمبر عام 1974م كانت بلدة عتيل في طولكرم على موعد مع فارسها فواز سعيد حسان، لعائلة كريمة من عوائل فلسطين، التي ربته على حب الجهاد والمقاومة.

في صفوف الجهاد:

انتمى فارسنا فواز إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي مطلع انتفاضة الأقصى المباركة عام 2000م، وكان أحد مجاهدي سرايا القدس في بلدة عتيل بطولكرم، وقد تعرض للاعتقال لمدة 8 أعوام في سجون الاحتلال.

شهيدًا على طريق القدس:

بتاريخ 16 سبتمبر عام 2004م، كان فارسنا فواز على موعد مع الشهادة، فأثناء اعتقاله تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، وأصيب بالإغماء أثناء أدائه لصلاة العصر، حيث تم نقله إلى المستشفى بحالة حرجة ليرتقي شهيدًا بعد ساعة من نقله من سجن "مجدو" الذي كان شاهدًا على بطولته وصبره وثباته.