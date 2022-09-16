تجدد الاشتباكات الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان

أكد حرس الحدود في قرغيزستان، اليوم الجمعة، أن قوات طاجيكستان فتحت النار مجددا على عدد من مواقعه بعد مواجهة قصيرة هذا الأسبوع.

وأعلن حرس الحدود القرغيزي، عن ستة حوادث منفصلة لإطلاق النار، قائلا:" إنه يبذل جهوداً لتهدئة الصراع".

ويُشار إلى أنه تقع الاشتباكات الحدودية بين الجانبين بشكل متكرر، وكادت أن تؤدي العام الماضي إلى حرب شاملة بين قرغيزستان وطاجيكستان.

وقالت مصادر أمنية من طاجيكستان، الأربعاء:" إن اثنين من جنودها قتلا، وأصيب 11 شخصا آخرون بينهم خمسة مدينيين".

وأعلنت قرغيزستان في نفس اليوم إصابة اثنين على الأقل من جنودها ومدنيين اثنين أيضا، وحدوث اشتباكات أيضا في منطقتين أخريين على حدود إقليم باتكين في جنوب البلاد، المتاخم أيضا لأوزبكستان وطاجيكستان.

وبدروها، حثت وزارة الخارجية الروسية الجانبين على إعادة الوضع إلى الساحة السياسية والدبلوماسية ومنع أي نوع من الاستفزاز.

وقالت الوزارة: "نعبر عن استعدادنا لمساعدة الطرفين في التوصل إلى حل طويل المدى مقبول للجانبين لقضايا الحدود، باستخدام خبرة روسيا الطويلة في ترسيم الحدود، بما في ذلك مع جيرانها في آسيا الوسطى".

جدير ذكره أنه بثت وسائل إعلان في قرغيزستان مقاطع فيديو لسكان إحدى القرى الحدودية وهم يغادرون منازلهم قائلين إنها تعرضت للقصف من جانب طاجيكستان.