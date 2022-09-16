الذكرى التاسعة عشر لاستشهاد المجاهد أحمد أبو دوش

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس:

بتاريخ 28 فبراير عام 1978م كانت قرية دورا بمحافظة الخليل على موعد مع فارسها أحمد فوزي أبو دوش، لعائلة كريمة من عوائل فلسطين التي ربته على حب الجهاد والمقاومة، حيث تلقى تعليمه في مدارس دورا.

في صفوف الجهاد:

بدأ فارسنا أحمد مشواره الجهادي مبكرًا، فقد شارك في فعاليات انتفاضة الحجارة عام 1987م ولم يتخلف عن المواجهات مع قوات الاحتلال، ومع انطلاقة انتفاضة الأقصى المباركة عام 2000م، بدأ عمله مجاهدًا في صفوف سرايا القدس، وأصبح مطلوبًا للاحتلال بسبب نشاطه العسكري وعلى إثر العملية البطولية التي نفذتها السرايا في مستوطنة "عتنائيل" والتي قتل خلالها 5 صهاينة وأصيب 8 آخرين.

شهيدًا على طريق القدس:

بتاريخ 16 سبتمبر عام 2003م حاصرت قوات الاحتلال المنزل الذي يتواجد فيه أحمد في بلدة سنجر بالخليل، حيث باغتته رصاصات الاحتلال ليرتقي على الفور شهيدًا محققًا حلمه بالشهادة.