بالصور آلاف المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

أدى آلاف المواطنين، فجر اليوم الجمعة 16-9-2022، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن عشرات آلاف من المواطنين زحفوا إلى باحات المسجد الأقصى المبارك من مختلف المناطق؛ لتأدية صلاة الفجر في رحاب الأقصى.

وبالرغم من العراقيل والعوائق التي وضعتها قوات الاحتلال في أزقة البلدة القديمة في طريق المصلين، إلا أنهم تحدوا الاحتلال واستطاعوا الوصول للمسجد الأقصى.

ويُشار إلى أنه صدرت العديد من الدعوات من هيئات مقدسية، لشد الرحال وأداء الصلاة في المسجد الأقصى اليوم الجمعة؛ لإفشال مخططات المستوطنين بتقسيم الأقصى وتهويده.









