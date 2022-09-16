مقتل 7 أشخاص في النيجر في اشتباكات مع جماعة "بوكو حرام"

أعلن الجيش النيجري مقتل سبعة عناصر، وإيقاف حوالى 30 متآمراً مع جماعة بوكو حرام، في عمليات جنوب شرق البلاد مؤخرا.

وقالت وزارة الدفاع في نشرتها الأسبوعية للعمليات العسكرية:" إنّ الجيش قتل هذا الأسبوع "سبعة إرهابيين" في بلدة غيسكيرو القريبة من الحدود مع نيجيريا، و"فكّك" في مقاطعة نغويمي الواقعة إلى الشمال قرب تشاد عدداً من "المخابئ" التي تستخدم لاحتجاز المخطوفين على أيدي حركة بوكو حرام".

وأضافت الوزارة:" أنّ الجيش أوقف "ستّة متآمرين مع بوكو حرام" خلال عملية عسكرية في منطقة تومور (جنوب شرق)".

وأكّدت في نشرتها أنّ الجيش اعترض في 9 سبتمبر/ أيلول، "نحو ثلاثين فرداً من جنسية أجنبية" كانوا ينقلون "معدات مختلفة مرسلة إلى عناصر من بوكو حرام"، وأوقف هؤلاء "المتآمرين" مع الحركة.

وأوضح الجيش أنّ هذه المجموعة أوقفت بالقرب من كينتشاندي في منطقة ديفا (جنوب شرق)، لم يكشف عن جنسية أفرادها، مؤكّداً أنّه "وضعهم في تصرّف سلطات بلدهم".

لكنّ مصادر محليّة، أكّدت لوكالة "فرانس برس" أنّ الموقوفين هم "مواطنون نيجيريون".

وجدير ذكره أنه منذ سنوات تشهد النيجر وجارتها بوركينا فاسو هجمات تشنّها جماعات تابعة لتنظيمي "داعش" و"القاعدة".