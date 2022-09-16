الطقس: أجواء صيفية حارة اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 6-9-2022، أن يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود خلال النهار جو صيفي حار نسبي الى حار خالصة في المناطق السهلية والساحلية بينما يسود جو حار جداً في المناطق الغورية والبحر الميت. ويسود جو أقل حرارة في المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم

السبت: 2022-09-17

يطرأ إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ليسود جو صيفي لطيف في ساعات الصباح ويميل ليصبح حاراً في فترة الظهيرة على أن يعود لطيفاً في الفترة المسائية والليلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم

الأحد: 2022-09-18

توالي الحرارة رحلة الإرتفاع الطفيف مع بقاء الأجواء الصيفية الحارة نسبياً الى الحارة نهاراً. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين . مع المساء يصبح الجو معتدلاً جداً مع نسمات هواء منعشة وباردة نسبياً خاصة في المناطق الجبلية العالية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الإثنين: 2022-09-19

الأجواء الحارة نسبياً تبقى هي السائدة في ساعات النهار والظهيرة بشكل خاص . وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين. ويسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت. مع المساء يصبح الجو معتدلاً ومنعشاً. والله تعالى أعلى وأعلم.