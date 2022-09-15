سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم الجمعة 16-9-2022 عيار 21 و18 الوكيل للبيع والشراء بالمصنعية ، ويبحث المواطنون الأردنيون في جميع محافظات المملكة عن سعر الليرة الذهب في الأردن اليوم لجميع العيارات بالدينار والدولار وقد ذهب فريق فلسطين اليوم الاخباري بالحرص الكبير على وضع تلك الأسعار في هذه المقالة التي توضح لكم كافة التفاصيل وقد شهد يوم أمس أسواق المال في الأردن هبوطا جديدا في الأسعار عن أسعار افتتاح نفس الأسواق ، وهو ما دفع المستثمرين والباعة والمستهلكين في البحث عن الأسعار عبر محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي والآن يترتب على الجميع متابعة المقالة كاملة حتى النهاية من أجل التعرف على كامل التفاصيل المرفقة بالصور والفيديو وهو التالي:

سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم الجمعة 16-9-2022

وقد وصل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي:

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 37.96 دينار $53.54

سعر الذهب عيار 22 34.80 دينار $49.08

اسعار الذهب عيار 21 33.22 دينار $46.85

اسعار الذهب عيار 18 28.47 دينار $40.16

سعر الذهب عيار 14 22.14 دينار $31.23

سعر الذهب عيار 12 18.98 دينار $26.77

اسعار أوقية الذهب 1,181 دينار $1,665

اسعار جنيه الذهب 265.72 دينار $374.79

اسعار كيلو الذهب 37,960 دينار $53,540

ونلفت لكم انباهكم إلى أن سعر بيغ الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة وصلا عند 41,80 و 31,50 دينارا على التوالي. وعند عيار 21 بسعر عند 35,40 دينارا .

سعر الليرة الذهب اليوم في الأردن الوكيل عيار 18

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21

أما متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني فقد جاء على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

14 سبتمبر 38.67 33.84 29.01 22.56 19.34

13 سبتمبر 38.84 33.99 29.13 22.66 19.42

12 سبتمبر 39.34 34.42 29.50 22.95 19.67

11 سبتمبر 39.17 34.27 29.38 22.85 19.58

10 سبتمبر 39.17 34.27 29.38 22.85 19.59

9 سبتمبر 39.16 34.27 29.37 22.84 19.58

8 سبتمبر 38.96 34.09 29.22 22.73 19.48

7 سبتمبر 39.17 34.28 29.38 22.85 19.59

6 سبتمبر 38.79 33.94 29.10 22.63 19.40

5 سبتمبر 39.03 34.15 29.27 22.76 19.51



وفي نهاية المقالة فقد حرص الفريق بكامل جهده في وضع سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم الجمعة 16-9-2022 عيار 21 و18 الوكيل للبيع والشراء بالمصنعية بسبب الاهتمام الذي يدفع المهتمين في معرفة تلك الأسعار ونتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .