طالع سعر صرف الدولار و اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022

سعر صرف الدولار و اليورو و العملات الأخرى مقابل الدينار الجزائري بتعاملات اليوم الجمعة 16 سبتمبر أيلول 2022، تشهد محركات البحث العالمية عمليات بحث واسعة عن أسعار العملات في الجزائر، لا سيما من قبل الأشخاص المستثمرين و أصحاب المال و الأعمال، و لذلك يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار العملات في الجزائر بشكل يومي، و في هذه المقالة نرصد لكم آخر تحديث لأسعار صرف الدولار و اليورو مقابل الدينار الجزائري.

سعر اليورو اليوم في الجزائر

هبط سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي إلى 140.40 دينار للشراء، و140.47 دينار للبيع، مقابل 142.36 دينار للشراء، و142.41 دينار للبيع خلال تعاملات اليوم السابق بحسب نشرة بنك الجزائر المركزي "bank-of-algeria.dz".

وسجل سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 179.63 دينار للشراء، و181.62 دينار للبيع، مقابل 179.42 دينار للشراء، و181.41 دينار للبيع خلال تعاملات أمس بحسب منصة "exchangerates247" لرصد أسعار العملات في السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

وسجل سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي 140.57 دينار للشراء، 140.58 دينار للبيع، مقابل 140.40 دينار للشراء، 140.41 دينار للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

وظل سعر الدولار اليوم في السوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 162.02 دينار للشراء، و162.09 دينار للبيع مقابل 164.44 دينار للشراء، و164.52 دينار للبيع خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 207.73 دينار للشراء، و210.03 دينار للبيع، مقابل 206.87 دينار للشراء، و209.17 دينار للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في الجزائر

سجل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 37.38 دينار للشراء، و37.40 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 47.87 دينار للشراء، و48.40 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.27 دينار للشراء، و38.28 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية (السوداء) بنحو 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي بنحو 455.22 دينار للشراء، و455.42 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 583.50 دينار للشراء، 589.99 دينار للبيع.