سعر الذهب في مصر كم النهارده في السوق السوداء عيار 21 و 18 اليوم الجمعة 16-9-2022 بالمصنعية بالدولار

سعر الذهب في مصر كم النهارده اليوم الجمعة الموافق 16-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية في السوق السوداء ، وفي ساعات هذا الصباح لاحظ فريق فلسطين اليوم الاخباري عمليات بحث واسعة جدًا على محرك جوجل الشهير بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي عن أسعار الذهب في مصر وهو الامر الذي دفعنا بكل حرص شديد في متابعة الامر ووضع التفاصيل الذي نقوم بكتابتها يوميا ونشرها في مقالات عدة ، وكانت انباء قد تحدثت أن يوجد تراجع كبير في أسعار الذهب عالميا فيما هبط عيار 21 يهبط لـ 1112 جنيها وعن كامل التفاصيل فهي على النحو التالي:

سعر الذهب في مصر كم النهادره اليوم الجمعة 16-9-2022

ووصل متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 245,714 شراء 245,143

عيار 22 بيع 225,238 شراء 224,714

عيار 21 بيع 215,000 شراء 214,500

عيار 18 بيع 184,286 شراء 183,857

عيار 14 بيع 143,333 شراء 143,000

عيار 12 بيع 122,857 شراء 122,571

الاونصة بيع 7,641,714 شراء 7,623,943

الجنيه الذهب بيع 1,720,000 شراء 1,716,000

الكيلو بيع 245,714,286 شراء 245,142,857

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21

بالمقابل جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 134,521 ليرة $53.54

سعر الذهب عيار 22 123,312 ليرة $49.08

اسعار الذهب عيار 21 117,709 ليرة $46.85

اسعار الذهب عيار 18 100,893 ليرة $40.16

سعر الذهب عيار 14 78,471 ليرة $31.23

سعر الذهب عيار 12 67,261 ليرة $26.77

اسعار أوقية الذهب 4,183,614 ليرة $1,665

اسعار جنيه الذهب 941,672 ليرة $374.79

اسعار كيلو الذهب 134,521,358 ليرة $53,540

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18

في حين وصل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

14 سبتمبر 137,058 119,929 102,795 79,951 68,529

13 سبتمبر 137,648 120,445 103,238 80,295 68,824

12 سبتمبر 139,401 121,979 104,552 81,318 69,701

11 سبتمبر 138,803 121,456 104,104 80,969 69,402

10 سبتمبر 138,803 121,456 104,104 80,969 69,402

9 سبتمبر 138,771 121,427 104,080 80,950 69,385

8 سبتمبر 138,068 120,812 103,553 80,540 69,034

7 سبتمبر 138,819 121,470 104,116 80,978 69,410

6 سبتمبر 137,470 120,289 103,104 80,191 68,735

5 سبتمبر 138,294 121,010 103,722 80,672 69,147

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على شرح سعر الذهب في مصر كم النهارده اليوم الجمعة الموافق 16-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية في السوق السوداء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .