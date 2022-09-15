سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الجمعة 16 سبتمبر أيلول 2022

سعر صرف الدولار في سوريا، يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بتعاملات اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

صعد سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4500 ليرة للشراء، و4530 ليرة للبيع، مقابل 4490 ليرة للشراء، و4510 ليرات للبيع، خلال تعاملات أمس بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4493 ليرة للشراء، و4528 ليرات للبيع، مقابل 4484 ليرة للشراء، و4509 ليرات للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة لدى السوق الموازية (السوداء) 5197 ليرة للشراء، و5242 ليرة للبيع، مقابل 5170 ليرة للشراء، و5203 ليرات للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1195 ليرة للشراء، و1206 ليرات للبيع مقابل 1193 ليرة للشراء، و1201 ليرة للبيع، أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1222 ليرة للشراء، و1234 ليرة للبيع، مقابل 1220 ليرة للشراء، و1228 ليرة للبيع، أمس.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 14577 ليرة للشراء، و14700 ليرة للبيع، مقابل 14539 ليرة للشراء، و14629 ليرة للبيع، أمس.