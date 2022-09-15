موعد إجازة المولد النبوي الشريف في مصر 2022، تصدر موعد إجازة المولد النبوي عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي و محركات بحث جوجل من قبل الملايين من المصريين، و ذلك مع اقتراب موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، و يبحث معظم العاملين بالقطاعين الخاص والحكومي بمصر عن موعد إجازة المولد النبوي.

المولد النبوي الشريف 2022

وتعد مناسبة المولد النبوي الشريف هي الذكرى السنوية لمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول.

وتبدأ الاحتفالات من بداية شهر ربيع الأول من خلال إقامة مجالس الإنشاد الديني وقصائد مدح الرسول، ويقوم البعض بتقديم الحلوى مثل حلاوة المولد النبوي وتوزيعها على الأهل والاصدقاء احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

يحل موعد المولد النبوي الشريف هذا العام وفقاً للموقع الرسمي لمجلس الوزراء في مصر يوم السبت الموافق 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويعد من الإجازات الرسمية لجميع العاملين في الدولة من المؤسسات الحكومية والخاصة.

وتعتبر إجازة المولد النبوي الشريف أخر الاجازات الرسمية هذا العام.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022

يحدد مجلس الوزراء في مصر موعد إجازة المولد النبوي الشريف بقرار رسمي ويتم الإعلان عنه قبل حلول الإجازة، وهو ما يتم اتباعه في كافة الإجازات الرسمية والمناسبات التاريخية، وتشمل الإجازة العاملين في الدولة في القطاعين العام والخاص.

وبدأ العديد من المواطنين في مصر في الاستعداد للاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف عبر شراء حلاوة المولد النبوي الشريف من خلال المحلات وشوادر بيع حلاوة المولد النبوي الشريف لتوزيعها على الأهل والأقارب والأصدقاء.