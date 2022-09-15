نانسي بيلوسي تعتزم زيارة أرمينيا

تعتزم رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، زيارة أرمينيا هذا الأسبوع، وبحسب مصادر أمريكية، فإنه من المتوقع أن تلتقي برئيس الوزراء نيكول باشينيان ومسؤولين آخرين.

وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية: فإن بيلوسي وعضوة الكونغرس جاكي شباير ستسافران إلى أرمينيا، نهاية هذا الأسبوع.

وأضافت الصحيفة، فإنه من المتوقع أن تلتقي برئيس الوزراء نيكول باشينيان في يريفان، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تصاعدت به الاشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وللتعبير عن الدعم الأمريكي لأرمينيا.

وتشهد الان مواجهات عسكرية بين الجيشين الأرميني والاذربيجاني عند الحدود بينهما، وسط وقوع مئات القتلى بين صفوف الجانبين.