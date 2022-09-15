دعوات للمشاركة في "الفجر العظيم" في المسجد الإبراهيمي وكافة مساجد الضفة

انطلقت، اليوم الخميس، دعوات لإحياء صلاة الفجر العظيم غدا الجمعة، في المسجد الإبراهيمي بالخليل، وكافة مساجد الضفة الغربية.

وتأتي هذه الدعوات للتصدي لمخططات الاحتلال والتأكيد على التمسك بالمقدسات، في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال بحقها.

كما تهدف حملة الفجر العظيم لاستنهاض الهمم والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر.

واقتحم مستوطنون ومستوطنات بلباس فاضح، الأحد الماضي المسجد الإبراهيمي، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وفرشت قوات الاحتلال البسط فوق سجاد المسجد عند مصلى الإسحاقية، حيث اقتحمه المستوطنون بالأحذية.

وتواصل قوات الاحتلال سياساتها الممنهجة وانتهاكاتها بحق المسجد الإبراهيمي، من خلال الاقتحامات ومنع رفع الأذان، ومنع وصول المصلين للمسجد، إضافة إلى منع أعمال الترميم والصيانة، وعمل حفريات داخله، والسماح للمستوطنين بتدنيسه.

وفي ذات السياق، دعت شخصيات ومؤسسات مقدسية، إلى الرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى، يوم غد الجمعة، والمشاركة في حملة الفجر العظيم وأداء صلاتي الفجر والجمعة في رحابه.

وأكدت على ضرورة ذلك، لمواجهة مخططات الاحتلال لتهويده، ودعوات المستوطنين لاقتحامه خلال الشهر الحالي.