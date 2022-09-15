تردد قنوات البرامج التعليمية الجديد 2022 على النايل سات او العرب سات، رصد "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" خلال الساعات الماضية عمليات بحث واسعة عن ترددات قنوات البرامج التعليمية، لا سيما من قبل طلبة المدارس و ذويهم، و ذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع التليفزيون المصري بفتح شبكة من القنوات التعليمية الخاصة بكل مرحلة تعليمية ليستفيد منها الطلاب في جميع المراحل ،من خلال اعطاء الدروس لكافة المواد من خلالها وخاصة في ظل جائحة كورونا .

ترددات القنوات التعليمية 2022

في هذه المقالة نوضح لكم أهم القنوات التعليمية على القمر الصناعي نايل سات و القمر الصناعي عرب سات، حيث يتسنى للمشاهدين ضبط هذه الترددات على أجهزة الريسيفر الخاصة بهم لمشاهدة أهم البرامج التعليمية التي تقدمها هذه القنوات، لما فيها من فوائد علمية مهمة في تعليم أبنائهم الطلبة.

نبذة عن القنوات التعليمية

بعد قرار توقيف المدارس في مصر قررت وزارة التربية والتعليم إطلاق قنوات تعليمية تساعد الطلاب على الدراسة اونلاين، حيث تتضمن القنوات التعليمية أربع قنوات مختلفة تبث على مدار 24 ساعة، و تتخصص كل قناة في إذاعة محتوى تعليمي للصفوف المختلفة من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية العامة.

لدى كل قناة من القنوات التعليمية تردد مختلف عن الاخر، سوف نعرضه إليكم خلال الفقرات التالية.

تردد قناة مدرستنا 2022

قناة مدرستنا قناة متخصصة في تقديم دروس للصف الرابع والصف الخامس والصف السادس الابتدائي، وتقدم ايضًا دروس الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث الإعدادي. تقدم قناة مدرستنا محتواها على مدار 24 ساعة دون انقطاع، ويكون مدة الدرس نصف ساعة فقط. تعرض قناة مدرستنا أول درس في الساعة الثامنة صباحًا وتستمر الدروس حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتستمر القناة في بث إعادة ما تم عرضه سابقًا باقي اليوم يتم إعداد جدول لمواعيد الدروس كل أسبوع لكل الصفوف ويتم عرضه على صفحة القناة على موقع الفيسبوك، او يمكن تحميله من لينك جوجل درايف الذي يتم نشره مع جدول المواعيد على صفحة القناة. يمكن للطلاب مشاهدة ما فاتهم من دروس على قناة اليوتيوب الخاصة بقناة مدرستنا والتي تعرض عليها كافة فيديوهات الدروس أول بأول.





تردد قناة مصر التعليمية

أسم قناة مصر التعليمية على قائمة القنوات هو “EDU 1″، تقدم القناة محتوى تعليمي للصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي. تعرض قناة مصر التعليمية كافة الدروس التعليمية التي تبثها على قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب “مصر التعليمية”، حيث هناك قائمة مجمعة بكل الدروس لكل صف وتضاف عليها الدروس أول بأول. تعرض قناة مصر التعليمية محتواها التعليمي على مدار اليوم دون انقطاع وتستمر في إعادة عرض الدروس السابقة.





تردد قناة مصر التعليمية مباشر

توجد القناة على قائمة القنوات باسم “EDU 2” وتقدم القناة دروسها للصفوف من المرحلة الابتدائية وحتى الشهادة الإعدادية. تعرض القناة كافة الدروس التعليمية على مدار اليوم، ويعاد الدرس أكثر من مرة خلال اليوم حتى يتمكن للطالب مشاهدة الدرس إذا فاته.





تردد قناة مصر التعليمية 1

قناة مصر التعليمية 1 تتواجد على قائمة القنوات باسم “EDU 1”. تقدم قناة مصر التعليمية 1 محتواه التعليمي للمرحلة الثانوية العامة، بالإضافة إلى تقديم دروس للثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية كالتجاري، والصناعي، والزراعي وغيرها من الدبلومات المختلفة. يمكن للطلاب مشاهدو قناة مصر التعليمية 1 على مدار اليوم دون انقطاع.







