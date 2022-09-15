موعد صرف مساعدات أموال المنحة القطرية الجديد شهر 9 سبتمبر 2022 لاستلام 100 دولار

موعد صرف مساعدات المنحة القطرية الجديد شهر 9 سبتمبر 2022 لاستلام 100 دولار ، ويمكن لجميع المنتفعون من المنحة القطرية الآن التعرف على تفاصيل هذه المقالة التي اعدها فريق فلسطين اليوم الإخبارية لا سيما مع اقتراب موعد الصرف وهي بواقع مئة دولار لكل عائلة حيث تم صرف المنحة منذ عام 2018 بدعم من الدوحة والتي يديرها ويشرف على توزيعها السفير القطري محمد العمادي ضمن دعم ومساعدة الأهالي في القطاع الذين يواجهون حصارا مشددًا من قبل قوات الاحتلال خلف مآسي ومعاناة كبيرة جدًا تجلت في قلة فرص العمل وتردي الأوضاع الاقتصادية إذ وصلت البطالة ما يزيد عن 50 بالمئة لا سيما بين صفوف الشباب وفيما يلي التفاصيل :

موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 9 سبتمبر 2022 الجديد

وحتى كتابة هذه المقالة من قبل فريق فلسطين اليوم لم يتم الإعلان رسميًا من قبل اللجنة القطرية عن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 9 الجديد وحال تم الإعلان عن فسوف يقوم فريق الموقع كامل التفاصيل في هذه السطور.

وكانت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية ، قد أعلنت ، الأحد الماضي ، إن اللجنة القطرية بدأت اليوم بصرف المنحة القطرية لـ100 ألف أسرة متعففة في القطاع ، مشيراً إلى أن معايير صرف المحنة هي ككل شهر وخاصة أنها تستهدف من صرف لهم أقل من 29 مرة ولديهم أبناء من 3 أبناء وما فوق .

وقالت الكحلوت خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة فلسطين اليوم إنه تم إيقاف المنحة للمسافرين ، بالإضافة إلى إيقاف كل من لديه تصاريح عمل في الداخل المحتل ، ولديه تصريح عمل ساري المفعول .

وتابعت إلى أنه تم إيقاف من حصلوا على لم شمل لمدة من 3 إلى 4 شهور ، بالإضافة إلى إيقاف المنحة عن حالة وفاة الزوج وتحويلها للزوجة بعد 3-4 شهور ، معتبراً أن معايير المنحة كما هي مع اختلاف في بعض المعايير.

موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 9 سبتمبر 2022

وبينت الكحلوت أن التسجيل للمنحة القطرية متوقف من شهر 8 2021 ولم يتم فتح رابط التسجيل لحتى الآن، مشيرة إلى أن هناك ما يقارب 50 ألف أسرة على لوائح الانتظار لتستفيد من المنحة القطرية ولم يتخذ قرار من اللجنة القطرية للصرف لهم.

كما أشارت الناطقة باسم الوزارة إلى وجود معايير يتم اعتمادها من اللجنة القطرية ووزارة التنمية الاجتماعية قبل صرف المنحة ولا يتم رفع أي اسم مستفيد من المنحة القطرية إلا من يثبت أن له مصدر دخل آخر.

وقالت :" ما يتم اعتماده من أسماء المستفيدين في كل مرة يختلف عن الدفعة التي تليها وحينما يكون عدد أسماء المستفيدين مائة ألف أو أقل يتم صرف المنحة على سعر الدولار في السوق، مؤكداً وجود مراجعة دورية وشهرية لكل الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية.

وأضافت " كل من هو خارج البلاد يتم إيقاف المنحة عنه حتى يرجع للبيانات".

موعد صرف المنحة القطرية 2022

فيما يتعلق الحالات المتوفاة بعد مرور أربع أو خمس شهور، أوضحت " يتم وضع اسم الزوجة مكان الزوج تلقائياً و بخصوص الأسماء التي يتم رفعها من الاستفادة من المنحة القطرية يمكنها إحضار ما يثبت انها بدون عمل وسيتم إعادة لكشوفات الاستفادة من المنحة".

كما أوضحت " نحن في وزارة التنمية الاجتماعية لا نتعامل مع التقارير الكيدية ويتم اعتماد استمارة بحث تم إعدادها من قِبل البنك الدولي وتمت مراجعتها من قِبل الباحثين الاجتماعيين".

وبينت أن كل الأسماء التي قامت بتحديث أرقام هواياتها لم تفصل من المنحة ولكنها تأخذ وقت من أربع أو خمس شهور لتحديث بياناته وأن لكل برنامج من برامج وزارة التنمية الاجتماعية قاعدة بيانات يتم تحديثها باستمرار.

موعد صرف المنحة القطرية الجديد عن شهر 9 سبتمبر لاستلام 100 دولار

فيما يتعلق بأصحاب البيوت المدمرة هناك برنامج مشترك بين وازرة التنمية الاجتماعية وزارة الاشغال ووزارة الإسكان، قالت :" نحن في قطاع غزة لم نبلغ من رام الله عن وجود دفعة قريبة للمستفيدين من الشئون الاجتماعية وعند الانتهاء من ملف المشاريع السكنية المصرية سيكون هناك معايير واضحة ويطلع عليها الجميع ومعرفة كيفية الاستفادة منها.

وأوضحت أن هناك عدد من المشاريع الأخرى التي تعمل عليها وزارة التنمية الاجتماعية والتي تخدم كافة الحالات الاجتماعية المضافة على البرنامج الوطني ،مبينة أن عدد المستفيدين من برنامج القسائم الشرائية يصل 23 ألف أسرة من قطاع غزة.

ولفتت إلى وجود تواصل وتعاون بينا وبين كافة المؤسسات الدولية والعاملة في مجال الإغاثة في قطاع غزة لخدمة الأسر المضافة على البرنامج الوطني.

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