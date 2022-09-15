اللاعب السويسري فيدرر يقدم اعتزله من تنس المحترفين

قدم، النجم السويسري، روجر فيدرر، اليوم الخميس، اعتزاله من تنس المحترفين بعد فوزه بعشرين لقبًا في البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

وبحسب وسائل إعلام رياضية، فإن اللاعب فيدرر (41 عاما) لم يشارك في أي بطولة منذ خوضه بطولة ويمبلدون في يوليو 2021. وكان اللاعب السويسري قد خضع لسلسلة من العمليات الجراحية في الركبة.

اللاعب فيدرر، قد نشر في أحدث أخباره على "تويتر"، قائلاً : إن حفل وداعه سيكون بطولة كأس ليفر المقررة في لندن الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه الأخبار بعد أيام فقط من نهاية بطولة أميركا المفتوحة للتنس، التي من المتوقع أن تكون آخر بطولة للبطلة الأميركية سيرينا ويليامز، حائزة 23 بطولة كبرى.