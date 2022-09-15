أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوياتها منذ مارس 2021

ذكرت مواقع اقتصادية عالمية، اليوم الخميس، أن أسعار الذهب لأدنى تراجعت مستوياتها منذ مارس 2021، بعد ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار، وانخفاض الرهان على رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بنسبة كبيرة.

وأشارت المواقع، إلى أن أسعار الذهب سجلت في المعاملات الفورية تراجعاً بنسبة 1.2% ليصل الى مستويات 1674.99 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.1% ليصل مستويات 1690.90 دولار.

كما وذكرت ان خسائر الذهب انخفضت لفترة وجيزة بعد تقييم المستثمرين ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في أغسطس.

في حين أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 5 آلاف إلى 213 ألف طلب على أساس موسمي خلال الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تستوعب الأسواق ارتفاع سعر الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس، في ختام اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع المقبل.

ويتوقع المحللون أن يصل الرفع إلى 100 نقطة أساس كما يعد الذهب أداة للتحوط من التضخم لكن لا يدر عائدا، لذلك يتأثر سعر الذهب بأسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة.