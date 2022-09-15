الاحتلال يصدر أوامر لجنوده خشية من شباب الضفة!!

أصدرت ما تسمى بـ "فرقة الضفة الغربية" بجيش الاحتلال اليوم الخميس، تعليمات للجنود الذين يقومون بدوريات على الخط الفاصل مع المدن الفلسطينية بارتداء السترات الواقية للرصاص والخوذ.

وقالت إذاعة الجيش إن الجنود الذين يستخدمون المركبات من نوع "كيا بيكانتو" عليهم ارتداء السترة الواقية والخوذة خلال دوريات الاستطلاع على الخط الفاصل، خشية تعرضهم لكمائن من قبل الشبان الفلسطينيين في الضفة الغربية.

يُذكر بأن الضفة الغربية تشهد تصاعداً في عمليات إطلاق النار ضد جنود جيش الاحتلال والمستوطنين مع ارتفاع حدة التوترات عشية الأعياد اليهودية المقبلة.