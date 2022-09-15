ارتفاع حصيلة وفيات فيضانات السودان إلى 134 قتيلا

اعلن الناطق باسم المجلس القومي للدفاع المدني، عبد الجليل عبد الرحيم، اليوم، أن حصيلة الفيضانات والسيول في السودان ارتفعت إلى 134 قتيلا، كما أصيب العشرات ودمرت عشرات آلاف المنازل.

وقال عبد الرحيم –في تصريح صحفي- إن العدد الأكبر من قتلى السيول في ولاية شمال كردفان وسط البلاد، موضحًا أن أسباب الوفيات تعددت بين انهيارات منازل وغرق وصعق كهربائي.

وبحسب الإحصاء الحكومي السوداني، فقد أشار إلى إصابة 120 شخصا وانهيار 54 ألف منزل بشكل كلي وأكثر من 70 ألف منزل جزئيا.

وتهطل عادة أمطار غزيرة في السودان بين أيار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر ما يؤدي إلى الإضرار بالمنازل والبنية الأساسية والمحاصيل.

وأكثر المناطق تضررا جراء الفيضانات الأخيرة ولايات القضارف وكسلا وشمال وجنوب كردفان، إضافة الى إقليم دارفور، وفقا للأمم المتحدة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن السيول والفيضانات الناجمة عنها يمكن أن تؤثر على 460 ألف شخص، وهو رقم أعلى من المتوسط السنوي للمتضررين الذي بلغ 388 الفا بين عامي 2017 و2021