وزير خارجية الإمارات يزور متحف "الهولوكوست" في "إسرائيل"

زار وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد متحف "تخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست"، في مدينة القدس، يرافقه 3 من الوزراء الإماراتيين.

وكتب ابن زايد في سجل الضيوف: "أنا هنا لنذكر أنفسنا بالدروس التي يعلمنا إياها التاريخ، والمسؤولية الكبيرة التي نتحملها تجاه التسامح من أجل بناء مجتمعنا" وأضاف: "يجب أن نتخذ خطوة شجاعة لبناء جسر سلام حقيقي للأجيال القادمة".

وكان ابن زايد وصل أمس الأربعاء إلى "إسرائيل" في زيارة رسمية، يرافقه وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى. وتأتي الزيارة التي تستمر لعدة أيام، تزامنا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات و الاحتلال.