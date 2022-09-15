الجيش الأمريكي يوقع عقدًا لتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات

وقع الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، عقدًا بقيمة 311 مليون دولار لشركتي رايثيون ولوكهيد مارتن الأمريكيتين لإنتاج أكثر من 1800 منظومة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.

وأعلنت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاغون" –في بيان صحفي- أن الجيش وقع عقدا جديدًا لتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات، موضحةً أن "العقد هو جزء من برنامج تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية، ويشمل شحنات للقوات الأوكرانية والجيش الأمريكي وشركاء دوليين".

وكان قد أعلن البنتاغون في وقت سابق، عن أن الصفقة المذكورة موجهة لتزويد الأردن وليتوانيا بشحنة المنظومات.