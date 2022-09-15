الأردن تُقرر تعيين فيصل الفايز رئيسًا لمجلس الأعيان

قرر الديوان الملكي الأردني الهاشمي، اليوم الخميس، تعيين فيصل الفايز رئيسًا لمجلس الأعيان في المملكة.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي: "صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيسا لمجلس الأعيان، اعتبارا من تاريخ 27 سبتمبر/أيلول الجاري".

وتصل مدة رئاسة مجلس الأعيان إلى عامين، ويجوز التمديد لولاية ثانية، أما مدة العضوية في المجلس فهي 4 سنوات ويجوز للملك إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته بالمجلس الجديد.

وكان عاهل الأردن قد اختار "الفايز" لمنصبه الحالي في 27 سبتمبر 2020.

ويتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان ويبلغ عدد مقاعده 130 نائباً)، ويتم تعيين الأعضاء والرئيس من قبل الملك مباشرة، وفق الدستور الأردني.