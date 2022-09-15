انهيار أسعار الذهب في الأسواق العالمية، نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية مقال بعنوان انهيار أسعار الذهب العالمية، حيث تعد أسعار الذهب م أبرز الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من المتابعين، وخاصة من التجار والمستثمرين والمقبلين على الزواج على مستوى العالم؛ ونتيجة لذلك يبحث عنها الكثير من الناس عبر محرك جوجل الشهير للتعرف على أسعار الذهب بشكل دائم، ونتيجة لزيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا في فريق "فلسطين اليوم"، كتابة مقالة بعنوان: انهيار أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ولمعرفة كافة الأسعار نرجو منكم متابعة المقال للنهاية، ونتمنى ان يكون قد نال اعجابكم.

هبوط أسعار الذهب

هبطت أسعار الذهب، اليوم الخميس 15-9-2022، إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أسابيع، بسبب صعود الدولار.

وكان فاقم من تراجع الذهب الرهان على قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة لترويض التضخم الآخذ في الارتفاع.

أسعار أصناف الذهب العالمية

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1688.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 21 يوليو تموز في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1698.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2%، دون فارق كبير عن المستوى الأعلى له خلال عقدين والذي سجله الأسبوع الماضي، فيما عززت بيانات التضخم الأكبر من المتوقع الرهانات على تشديد كبير للسياسة النقدية من جانب الاحتياطي الاتحادي.





ويتم تسعير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي الآن على أساس فرصة بنسبة 37% لرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل.

أسعار الفائدة

ويعتبر الذهب عادة أداة للتحوط من التضخم لكنه لا يدر عائدا لذلك فهو حساس لأسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة.

ومن ناحية أخرى، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الأربعاء إنه ينبغي على محافظي البنوك المركزية المثابرة في محاربة التضخم على نطاق واسع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 19.44 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.1% إلى 905.16 دولار، وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 2141.30 دولار