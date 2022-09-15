صحيفة عبرية: عملية مقتل الضابط في جنين أكسبت المقاومين عنصر المفاجأة

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن عملية مقتل الضابط في جيش الاحتلال على في جنين، تعدّ "حدثاً عملاتياً سيئاً للجيش، وأكسب المقاومين الفلسطينيين عنصر المفاجأة، منتقداً أداء القادة الميدانيين في الجيش.

وقالت الصحيفة العبرية: "المواجهة بالقرب من جنين، والتي قُتل فيها الرائد بار فلاح، هي حدث عملياتي سيء للجيش، ليس فقط بسبب النتائج الرهيبة، ولكن بشكل رئيسي لأنه في حالة كان للجيش الإسرائيلي ميزة التعرف الأولي على (المقاومين)، وينتهي الحدث بأن يكون (المقاومون) هم من يطلقون النار أولاً، وفي الواقع يفاجؤون قواتنا".

وأضافت:" ضمن مساحة كبيرة من المعضلات، يكون الواقع على الأرض معقدًا، والحلول السهلة ليست دائمًا مطروحة على الطاولة واتخاذ قرارات غير صحيحة أحيانًا جزء من الواقع حتى عندما يتعلق الأمر بالقادة ذوي الخبرة".

وتابعت الصحيفة:"وفي الغالبية العظمى من الحالات، التي يتم فيها التعرف على المشتبه بهم على خط التماس، اتضح في النهاية أنهم مقيمون بشكل غير قانوني، ويريد الجيش الإسرائيلي اعتقالهم وليس قتلهم".

جدير ذكره أنه نفّذ الشهيدان عبد الرحمن وأحمد عابد كميناً محكماً لقوات الاحتلال التي تفاجأت بالنيران عند حاجز "الجلمة" في جنين ما أدى الى مقتل الضابط في الجيش بار فلاح من لواء "ناحال".