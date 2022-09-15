أذربيجان: مقتل 71 جندياً في المواجهات مع أرمينيا

أعلنت أذربيجان، اليوم الخميس، مقتل 71 من جنودها في المواجهات الأخيرة مع أرمينيا، في حصيلة رسمية جديدة.

وقالت أذربيجان:" إن 21 جنديا إضافيا قتلوا في المواجهات الحدودية مع أرمينيا خلال الأسبوع الراهن، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف العسكريين الأذربيجانيين إلى 71 جنديا".

ونشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية على موقعها الإلكتروني، قائمة بأسماء 71 عسكريا قتلوا منذ ليل الإثنين الثلاثاء، في هذه المواجهات.

ويُشار إلى أنه كانت حصيلة سابقة صادرة عن الوزارة أشارت إلى مقتل 50 جنديا، في حين أعلنت أرمينيا سقوط 105 من جنودها.

واتهمت أذربيجان، مساء الثلاثاء الماضي، أرمينيا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة روسية، "بشكل كثيف".

وقالت سلطات أذربيجان: "رغم إعلان وقف لإطلاق النار فتحت وحدات من القوات المسلحة الأرمينية نيران المدفعية على مواقع للجيش الأذربيجاني" عند الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

جدير ذكره أنه يعكس تجدد القتال الأوضاع المتفجّرة بين أرمينيا وأذربيجان، تصعيداً خطيراً وسط تحميل متبادل للمسؤولية.