ثلاثون معتقلاً من "الجبهة الشعبية" سيخوضون اضراباً عن الطعام خلال الأسابيع القادمة

من المقرر أن يخوض نحو ثلاثون معتقلاً إدارياً، من أسرى الجبهة الشعبية اضراباً مفتوحاً عن الطعام خلال الأسابيع القادمة.

وقالت هيئة الأسرى:"إن ثلاثين معتقلاً ادارياً من أسرى الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال سيخوضون اضراباً مفتوحاً عن الطعام خلال الاسابيع القادمة".

وكان قد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر تموز/يوليو 2022، من بينهم (27) أسيرة، و(175) قاصراً، ونحو (670) معتقل إداري.

وتجدر الإشارة إلى أنه بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصّادرة في شهر تموز 2022 نحو (191) أمراً، بينها (65) أمراً جديداً، و(126) أمر تمديد.