الاحتلال يعتقل كوادر للجهاد في جنين

شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات، فجر اليوم الخميس، على محافظة جنين، وسط اندلاع مواجهات أدت لاستشهاد الفتى عدي صلاح، وإصابة اَخرين في بلدة كفردان.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال المحرر أيسر عابد الأطرش (42 عاماً)، وكان قد أمضى 18 عاماً في سجون الاحتلال، والمحرر جلال ملحم، الذي أمضى 3 سنوات في سجون الاحتلال، وكلاهما من بلدة كفر راعي، والشاب يوسف محمود فشافشة من بلدة جبع جنوب جنين.

كما اعتقلت الشاب محمد عدنان عابد من بلدة كفر دان غرب جنين، وهو شقيق الأسير القائد حسام عدنان عابد (42 عاماً) الذي اعتقلته قوات الاحتلال في 25-9-2003م، وحكمت عليه بالسجن 3 مؤبدات + 55 عاماً ونصف.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال واسعة بحق المقاومين وكوادر الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة المحتلة على خلفية تصاعد عمليات المقاومة