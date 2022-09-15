بالصور الكشف عن قميص فرنسا في كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن قمصان منتخب الديوك، التي سيتم ارتداؤها خلال كأس العالم 2022 في قطر.

وتدافع فرنسا عن لقبها كبطلة للعالم في كأس العالم 2022 بقطر خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الخميس عن قمصان كأس العالم 2022 والتي تميزت بالطابع الكلاسيكي واللون الأزرق الغامق.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي: "إن منتخب فرنسا سيرتدي القميص الجديد للمرة الأولى خلال لقاء النمسا في دوري الأمم الأوروبية، يوم الخميس المقبل 22 سبتمبر/أيلول 2022".





وظهر في الصور الدعائية للقميص المونديالي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، ولوكاس هيرنانديز مدافع بايرن ميونخ، وأوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد الإسباني.

وتلعب فرنسا التي تدافع عن لقبها في مونديال 2022، ضمن المجموعة الرابعة للبطولة إلى جوار تونس والدنمارك واستراليا.





