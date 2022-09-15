مع قرب حلول يوم 23 سبتمبر، يستعد الشعب السعودي للاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي الـ92 بقائمة طويلة من جدول فعاليات اليوم الوطني السعودي ، وهو اليوم الذي تحوّل فيها اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية وفقًا لمرسوم أصدره الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود في عام 1932، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، جدول فعاليات اليوم الوطني السعودي 92.

عروض اليوم الوطني 92عروض اليوم الوطني 92

ومنذ عام 2015، تشهد كافة المدن والمحافظات والقرى في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية مظاهر احتفالية استثنائية ينتظرها السعوديين بحماس باعتبار أن اليوم الوطني السعودي هو أحد أهم المناسبات الوطنية العريقة التي يتم الاحتفال بها في السعودية خلال شهر سبتمبر من كل عام.

وباعتبار أن اليوم الوطني السعودي ، المعروف محليًا بـ اليوم الوطني، هو يوم عطلة رسمية في كافة مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، يتابع السعوديين تفاصيل مظاهر الاحتفال والفعاليات التي ستقام في هذه المناسبة الوطنية العظيمة، كما ينتظر الكثيرون التعرف على جدول فعاليات اليوم الوطني السعودي 92.

فعاليات اليوم الوطني السعودي

ستنطلق الاحتفالات بـ اليوم الوطني السعودي الـ92 تحت شعار "هي لنا دار" يوم الأربعاء مع الكثير من الفعاليات الترفيهية في جميع أنحاء المملكة في عطلة نهاية الأسبوع.

* الوصول إلى جميع فعاليات اليوم الوطني السعودي ستكون حصرية من خلال تصريح "أخضر" على تطبيق توكلنا.

يستضيف مركز المرتجز للفروسية بالعاصمة السعودية الرياض مسابقة العيد الوطني لقفز الخيول خلال اليوم الوطني السعودي على مدار يومين.

يمكن لضيوف مركز المرتجز للفروسية شراء تذاكرهم بقيمة 50 ريال سعودي عبر الإنترنت من خلال الرياض بلاتينيوم أو من خلال استمتع بالسعودية عبر الهيئة العامة للترفيه.

تفاصيل مسابقة العيد الوطني لقفز الخيول:

عرض الطائرات في اليوم الوطني السعودي - الخبر وجدة والرياض

"​عرض الطائرات في فعاليات اليوم الوطني السعودي​"

من المتوقع أن يكون عرض الطائرات في اليوم الوطني السعودي، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، عرضًا جويًا مذهلًا بمشاركة الطائرات النفاثة والطائرات المدنية في ما يوصف بأنه أكبر عرض جوي في تاريخ المملكة العربية السعودية.

يمكن مشاهدة العرض من عدة مواقع ومنها:

كورنيش الخبر

حديقة أم عجلان بالرياض

كورنيش جدة

تفاصيل عرض الطائرات في اليوم الوطني

الموعد: العرض الجوي يومي 24 و 25 سبتمبر.

التوقيت: سيقام العرض من الساعة 4:15 مساءً حتى 5:30 مساءً (الخبر) من 4:00 مساءً إلى 5:15 مساءً (الرياض).

سعر التذاكر: الدخول مجاني

برنامج الثقافة والتراث - مركز الملك عبد العزيز للثقافة العالمية (إثراء)

جدول فعاليات اليوم الوطني السعودي

ينظم مركز الملك عبد العزيز للثقافة العالمية (إثراء) برنامجًا ثقافيًا وتراثيًا خاصًا باليوم الوطني ليستمتع به الجمهور في هذه المناسبة الوطنية الهامة.

سيتعلم الزوّار المزيد عن ممارسات زراعة البن التقليدية، وتنوع الثقافة والأزياء في المملكة العربية السعودية، ويختبرون العروض التقليدية لسحق الحبوب.

تفاصيل برنامج الثقافة والتراث

الموعد: من 22 إلى 25 سبتمبر

التوقيت: من الساعة 04:00 مساءً - 07:30 مساءً ومن 8:00 مساءً - 12:00 صباحًا.

سعر التذكرة: 50 ريال سعودي.

جدول فعاليات اليوم الوطني السعودي

سيقام عرض اليوم الوطني للألعاب النارية في العديد من المدن السعودية ومنها:

حائل

تبوك

الباحة

بريدة

أبها

المدينة المنورة

جازان

جدة

تفاصيل عروض الألعاب النارية لـ اليوم الوطني السعودي

سيقام عرض اليوم الوطني للألعاب النارية في الباحة في مركز الملك عبد العزيز الثقافي من الساعة 9:00 مساءً وحتى 9:05 مساءً.

سيقام عرض اليوم الوطني للألعاب النارية في تبوك على جسر الجامعة من الساعة 9:00 مساءً وحتى 9:05 مساءً.

سيقام معرض اليوم الوطني للألعاب النارية في بريدة الملك على طريق فهد من الساعة 9:00 مساءً وحتى 9:05 مساءً.

سيقام معرض اليوم الوطني للألعاب النارية بأبها في قصر القصر من الساعة 9:00 مساءً إلى الساعة 9:05 مساءً.

سيقام معرض اليوم الوطني للألعاب النارية في المدينة المنورة في مدينة الحديقة من الساعة 9:00 مساءً وحتى 9:05 مساءً.

سيقام معرض اليوم الوطني للألعاب النارية بجازان في كورنيش جازان من الساعة 9:00 مساءً وحتى 9:05 مساءً.

سيقام عرض اليوم الوطني للألعاب النارية في جدة في رد سي مول من الساعة 9:00 مساءً وحتى 9:07 مساءً.