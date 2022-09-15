الإمارات تلغي حظر العمل وقت الظهيرة

أعلنت الحكومة الإمارتية اليوم انتهاء حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، بداية من اليوم الخميس 15 سبتمبر/ أيلول 2022.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين انتهاء حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، أو ما يُعرف بـ"حظر العمل وقت الظهيرة"، اليوم الخميس.

وأشارت الوكالة إلى أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة دخل حيز التنفيذ في 15 يونيو الماضي وتم أثناءه حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الثالثة من بعد الظهر بهدف تأمين ظروف عمل مناسبة للعمال خلال ارتفاع درجات الحرارة بأوقات الظهيرة في أشهر الصيف.

وأكدت الوزارة أنها نفذت أكثر من 55 ألف زيارة على المنشآت أثناء فترة الحظر، وأن نسبة الالتزام وصلت إلى 99%.

وتطبق الإمارات نظام حظر العمل وقت الظهيرة في فصل الصيف للعام الثامن عشر على التوالي في إطار سعيها لتوفير وتعزيز بيئة عمل آمنة للعاملين في سوق العمل وتجنيبهم أخطار التعرض للإصابات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة مثل ضربات الشمس والإنهاك الحراري.