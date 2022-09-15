تحديث ببجي موبايل اصدار 2.2 للاندرويد والايفون 2022 - Pubg Mobile Update 2.2، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، رابط تحميل تحديث ببجي موبايل، والذي الجميع ينتظر التحديث الجديد لـ PUBG Mobile Md Pharaohs، الآن التحديث متاح على الموقع، لذلك قرر فريقنا ارفاق كيفية تنزيل أحدث إصدار من PUBG Mobile 2.2 أدناه لتنزيل ملف APK للأندرويد بالضغط على الرابط عندما تظهر شاشة التنزيل، انقر فوق تنزيل ملف واحد لبدء عملية التنزيل بعد الانتهاء تمكين التثبيت عبر إعدادات الجهاز قم بتنزيل أحدث إصدار من PUBG Mobile من رابط مباشر يمكنك اختيار تنزيل 352.5 ميغابايت من الأصول منخفضة المواصفات و 661.5 ميغابايت من الأصول عالية المواصفات، تحديث ببجي موبايل اصدار 2.2 للاندرويد والايفون 2022 - Pubg Mobile Update 2.2

تحديث ببجي موبايل اصدار 2.2 للاندرويد والايفون 2022 - Pubg Mobile Update 2.2





تنزيل تحديث ببجي الجديد 2022 الجميع ينتظر التحديث الجديد من ببجي موبايل، والآن يعد وجود التحديث على المواقع، سنقدم اليوم كيفية تحميل الإصدار الأخيرة من ببجي موبايل 2.2 فيما يلي تحميل ملفات APK لنظام أندرويد عبر الضغط على اللينك عندما تظهر شاشة التحميل، اضغط على تحميل الملفات لبدء عملية التحميل، وبعد انتهائها عليك تمكين التثبيت من خلال إعدادات الجهاز قم بتحميل ببجي موبايل آخر إصدار من اللينك المباشر يمكن الاختيار بين تحميل الموارد منخفضة المواصفات بمساحة 352.5 ميجا بايت، والموارد عالية المواصفات التي تصل مساحتها إلى 661.5 ميجا بايت.

ببجي موبايل 2.2 التحديث الأخير

تحميل تحديث ببجي موبايل 2022 الجديد apk يواجه بعض اللاعبين مشكلة في تسجيل الدخول بشكل صحيح بعد تثبيت اللعبة، ولهذا سنقدم طريقة تسجيل الدخول البسيطة عبر الأسطر الآتية بعد انتهاء تثبيت اللعبة، توجه إلى مكانها في الهاتف واضغط عليها ليتم فتح اللعبة، وأول شيء سيظهر أمامك هو خيارات الدخول إلى اللعبة سواء باستخدام حساب جوجل أو الفيس بوك.





تحديث ببجي موبايل اصدار 2.2 2022

النقاط التالية ستظهر لك اهم الاضافات في التحديث الاخير للعبة PUBG Mobile 2.2 Mod Pharaohs وتلخص هذه الاضافات في التحديث الجديد للعبة PUBG Mobile Mod Pharaohs والتي تضم العديد من الاضافات الجديدة، ملابس نادرة ومميزة، وسحرة محظوظة تحصل على تحديث جديد من السحب بصوت فرقة ميوزيكال بلاك الكورية الوردي الذي سيؤدي إلى إضافة شخصيات جديدة في اللعبة، وكذلك الملابس واليانصيب.

إضافات تحديث ببجي موبايل 2.2

أسلحة نارية جديدة – Lynx AMR و AC VAL

تم تجديد أزرار التحكم وواجهة المستخدم

تغييرات جديدة على الخريطة المصغرة

حقيبة ظهر تكتيكية

مركز ألعاب جديد ومركز تسوق في Cher Park

إصلاح الخلل الرئيسي

مرفق بندقية – محمل سريع

رمي – قنبلة المنطقة الزرقاء

الشهر 13 Royale Pass

حدث الذكرى السنوية الأولى

الحلقة الثالثة الموسم السابع

الكهف السري في ليفيك

اضافة الفراعنة





مميزات تحديث ببجي موبايل 2.2 الإصدار الجديد

سوف يحتوي التحديث للإصدار الجديد على دراجة أمكن اللاعب من السير في أي مكان على الخريطة، وهذه الدراجة مرفقة بألوان رائعة تلائم الاحتفال بالسر العتيق ومود الفراعنة يوجد عدة إضافات مميز مثل إحياء الذكرى، وبيك أب مخصص لحالات الطوارئ، ووضع 2، وقارب جديد، والقناصة AMR الجديدة، ومود الثلج، واختيار خريطة المعابد أو الأماكن الثلجية كل هذا غير التحديث الذي ينتظره اللاعبين العرب خاصة المصريين بفارغ الصبر، حيث إن التحديث سيشمل مود مميز عن الفراعنة.

التحديث الأخير سيكون فيه الجائزة الخاصة بالرفيق الصقر، وستكون متاحة للاعبين بصورة مجانية بعد التسجيل لفترة معنية (يوم) من تاريخ معين مازال مجهول حتى الآن، حيث لم تعلن الشركة عنه وتركت الأمر مفاجأة وفي الختام نكون قد بلغنا نهاية حديثنا الممتع عن تحميل تحديث ببجي موبايل 2.2 الجديد 2022 apk أخر إصدار قبل الجميع، وقد تعرفنا على طريقة تثبيت التحديث على الكمبيوتر، والإضافات الجديدة الموجودة بالتحديث.

رابط تحميل تحديث ببجي موبايل 2.2 الجديد 2022



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