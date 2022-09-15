متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً 2022.. موعد صرف شيكات الشؤون في فلسطين 2022، وفق وزارة التنمية الاجتماعية والمالية في رام الله، وتصريحات مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بأن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية قد اقترب، فكل التوقعات تشير إلى أن الصرف يمكن أن يكون نهاية الشهر الجاري، حيث إن الأسر الفقيرة تنتظر موعد صرف شيكات الشؤون على أحر من الجمر، كونهم يعيشون أوضاعا اقتصادية ومعيشية غاية في السوء بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 16 عاماً على التوالي.

متى موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة 2022

وقبل أيام قال الاتحاد الأوروبي بأنه دعم موازنة السلطة بـ 28 مليون يورو، ومنهم دفعة لشيكات الشؤون، حيث يبحث الناس الآن عن، متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً 2022.. موعد صرف شيكات الشؤون في فلسطين 2022، كون هذه الأسر تعاني من أزمات اقتصادية متراكمة منذ سنوات، بفعل تعطلهم عن العمل وعدم صرف مستحقات الشؤون منذ نحو سنتين، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، متى موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة 2022، عقب الإعلان عنه من الجهات ذات العلاقة.









تحديد موعد صرف شيكات الشؤون رام الله 2022

تحديد موعد صرف شيكات الشؤون رام الله 2022، وفي الخامس والعشرين من شهر أغسطس 2022، خرج وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بتصريح قال فيه إن وزارة التنمية قدّمت قوائم الأسماء المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية إلى وزارة المالية، وهناك فحص يقوم به الاتحاد الأوروبي عليها، وهذا يستغرق 3 – 4 أسابيع، حيث ان انتهى أسبوعين من تاريخ تصريحات وزير التنمية، يعني متبقي لتاريخ الصرف أسبوعين آخرين على أقصى تقدير وفق تصريحاته، إلا إن المستفيدين لا يمكنهم الوثوق بالتصريحات قبل أن يتم الإعلان رسميا عن موعد الصرف.





موعد صرف شيكات الشؤون في غزة 2022

ولا يتوقف المستفيدون من مخصصات الشؤون الاجتماعي، في البحث عن، موعد صرف شيكات الشؤون في غزة 2022، حيث تستفيد 116 ألف أسرة من شيكات الشؤون، منها نحو 80 ألفًا من قطاع غزة المحاصر، ويفترض صرف المخصصات لهم بمبالغ مختلفة، وفق محددات مُعلنة، مرة كل 3 أشهر، ويساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تساهم السلطة بالنصف الآخر من موازنتها، وإلى هنا نكون قد أرفقنا لكم، متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً 2022.. موعد صرف شيكات الشؤون في فلسطين 2022، والاعلان الرسمي سيكون من وزارة التنمية الاجتماعية.