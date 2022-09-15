"الجرائم الإلكترونية" بغزة تضبط 11 هاتفاً خلوياً مفقوداً

ضبطت المباحث العامة (دائرة الجرائم الإلكترونية) في محافظات قطاع غزة، 11 هاتفاً خلوياً مفقوداً وذلك خلال أقل من 48 ساعة من تقديم المواطنين شكاوى رسمية عبر المنظومة الإلكترونية تفيد بفقدان هواتفهم الخلوية، إذ قدرت قيمتها بـ 15 ألف شيكل.

وبينت "دائرة الجرائم الإلكترونية"، أنها تابعت شكاوى المواطنين من خلال المنظومة الإلكترونية، وبالبحث والمتابعة الميدانية والفنية تم ضبط الهواتف الخلوية المسروقة وإلقاء القبض على السارقين.

وعليه تمت إحالة ملفات القضايا للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول

وقال بكر: إن الفتى عدي طراد هشام صلاح (17 عاما)، استشهد جراء إصابته برصاصة في الرأس، خلال اقتحام الاحتلال قرية كفر دان.