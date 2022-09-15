القيادي عدنان ينعى الشهيد صلاح ويؤكد أن الاحتلال يثأر لفشله في مواجهة أبطال "كفردان"

نعى القيادي المحرر خضر عدنان، صباح اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، لجماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم الفتى عدي صلاح الذي ارتقى شهيداً برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، عقب اقتحام بلدة كفر دان غرب جنين شمال الضفة المحتلة.

وأكد القيادي عدنان في تصريح صحفي، أن الاحتلال يتعامل بشكل ثأري مع فشله في مواجهة أبطال كفردان في ثكناته العسكرية في حاجز "الجلمة" في جنين.

وأضاف: "نقول لما يُسمّى بـ "منسق" كفردان وجنين، شعبنا لن يموتوا جوعاً لقطعك تصاريح العمل، ومن أنت لتقطع رزقه تعالى".

وختم تصريحاته بالقول: "هبة الأهل في كفردان البطلة، تؤكد أن شعبنا خلف الشهداء من صدقوا معه تعالى".

استشهد فتى، وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، عقب اقتحام بلدة كفردان غرب محافظة جنين شمال الضفة المحتلة.

وأعلن مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين وسام بكر، عن استشهاد شاب وإصابة اثنين آخرين برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في قرية كفر دان، غرب جنين.

وقال بكر: أن الفتى عدي طراد هشام صلاح (17 عاما)، استشهد جراء إصابته برصاصة في الرأس، خلال اقتحام الاحتلال قرية كفر دان.