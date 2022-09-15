من هو باسم حسيب الصلاج.. سبب وفاة الجوكر الأردني باسم حسيب الصلاج، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس بوفاة شخصية ناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تسارع الناس في نعي الفقيد الشاب الأردني باسم حسيب الصلاج، وأقدم الآلاف على نعي الشاب الأردني الملقب بالجوكر، حتى بات الذين لا يعرفون من هذا الناشط، يبحثون عنه عبر مواقع البحث واليوتيوب، ومحركات البحث المختلفة، والسوشيال ميديا أيضا، ومواقع التواصل الاجتماعي، علهم يجدون ما يبحثون عنه وتفاصيل عن هذه الشخصية الت ضجت مواقع التواصل.

وفاة الأردني باسم حسيب الصلاج

وباتت الناس تنعى الشاب باسم حسيب الصلاج، فور وفاته، حتى إنهم باتوا يبحثون عن، من هو باسم حسيب الصلاج.. سبب وفاة الجوكر الأردني باسم حسيب الصلاج، كون شاب ولم يكون وفق المواقع المختصة يعاني من أي أمراض، الشاب باسم الصلاج الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي في ذمة الله، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، وفاة الأردني باسم حسيب الصلاج، وكل ما يتعلق بتفاصيل وفاة هذا الشاب الي ترحم عليه الآلاف من الناس، ولمذا وفاته لاقت كل هذا الاهتمام.





من هو باسم حسيب الصلاج الجوكر

ويبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن، من هو باسم حسيب الصلاج الجوكر، حتى إن صفحة الأردن للوفيات أعلنت عن وفاة باسم حسيب الصلاج عبر صفحتها، إذ قالت، ميتنا لله تعالى, ونرضى بقضاء الله وقدره،و نتقدم إليكم بتعازينا الحارة النابعة من القلب، وبمشاعر المواساة والتعاطف الأخوية المخلصة، ونذكّركم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (ما مِن عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فيَقولُ: إنَّا لِلَّهِ وإنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي في مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لي خَيْرًا منها، إلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ في مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ له خَيْرًا منها)،[٥] ونسأل الله تعالى أن يتغمّده بفسيح جنّاته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه، وأن يلهمكم الصبر والسلوان، وأن ينزل عليكم السكينة وحسن العزاء، وإنا لله و إنا إليه راجعون.

الشاب باسم الصلاج الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي في ذمة الله pic.twitter.com/1qeQHvqPb2 — Hareth Alabbadi (@HarethAlabbadi1) September 14, 2022

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ننعى لكم جميعاً

باسم حاسيب عزات الصلاج ( الجوكر ) 💔 — Hamada❤🇵🇸🇪🇬 (@AHMED_ABUHAMAD_) September 14, 2022

سبب وفاة الجوكر باسم الصلاج

ولا يتوقف رواد مواقع التواصل والسوشيال ميديا في البحث عن، سبب وفاة الجوكر باسم الصلاج، من هو باسم حسيب الصلاج.. سبب وفاة الجوكر الأردني باسم حسيب الصلاج، حيث أقدم على نعيه الآلاف من الأردنيين وغيرهم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهير السوشيال ميديا، وهو ما يشير إلى إنه شخصية معروفة في هذا الوسط، لذلك أرفقنا لكم، من هو باسم حسيب الصلاج.. سبب وفاة الجوكر الأردني باسم حسيب الصلاج.