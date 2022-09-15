هذه المشروبات تهدئ أعصابك وتساعدك على النوم بهدوء- يبحث الكثير عن هذه مشروبات تهدئ الأعصاب وتساعد على النوم بسرعة وهدوء، فغالبًا ما يتم التغاضي عن الراحة أثناء الليل على الرغم من أنها عنصرًا مهمًا من عناصر الصحة، حيث يوصي الخبراء بأن يحصل البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا على ما لا يقل عن 7-9 ساعات من النوم كل ليلة، لذا نحرص في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على تقديم مشروبات تهدئ الأعصاب وتساعد على النوم بهدوء وسرعة.

هذه المشروبات تهدئ أعصابك وتساعدك على النوم بهدوء

وفي الواقع يرتبط النوم القليل جدًا بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والسكري وأمراض القلب وحتى الموت، ولكن النوم لمدة 7 ساعات كاملة على الأقل كل ليلة ليس سهلًا دائمًا، إلّا أنه ولحسن الحظ يمكن أن تساعد مجموعة متنوعة من المشروبات على النوم، إليك 7 مشروبات تهدئ الأعصاب وتساعد على النوم بشكل طبيعي.

مشروبات تساعد على النوم

عصير الكرز

الكرز عبارة عن ثمار ذات نواة تختلف في النكهة اعتمادًا على النوع، حيث يمكن أن تكون حلوة أو حامضة وتنمو بألوان مختلفة بما في ذلك الأصفر والأحمر والأرجواني، ومن المعرف عن الكرز فوائده الصحية بما في ذلك تحسين جودة النوم.

ويعد محتوى التربتوفان الخاص بالكرز هو أحد الأسباب التي تجهل هذه الفاكهة تساعد على النوم، وهو حمض أميني يعد مقدمة لهرمون الميلاتونين الذي يساعد على تنظيم وقت النوم والاستيقاظ.

وقد وجدت إحدى الدراسات أن شرب كوبين 480 مل من عصير الكرز يوميًا لمدة أسبوعين زاد من إجمالي وقت النوم بمقدار 84 دقيقة وساعد في علاج أعراض الأرق لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 وما فوق.

شاي البابونج

البابونج هو زهرة تشبه الأقحوان وهي جزء من عائلة أستراسيا، وقد تم استهلاك الشاي المصنوع من هذا النبات على مر العصور لما له من فوائد صحية متعددة، بما في ذلك تخفيف أعراض البرد وتقليل الالتهاب وتحسين صحة الجلد.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن البابونج قد يحسن من نوعية النوم، حيث وجدت إحدىى الدراسات التي أجريت على 60 من كبار السن أن تناول 400 مجم من مستخلص البابونج لمدة 28 يومًا متتاليًا أدى إلى تحسين جودة النوم.

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شاي أشواغاندا

تشتهر أشواغاندا بأنها نبات طبي قوي، ويطلق عليه أحيانًا الجينسنغ الهندي، وهو نبات يستخدم في الطب الهندي البديل حيث أنه يحتوي على مركبات تحث على النوم، ومن خلال الدراسات تبين أن أشواغاندا لها إمكانية في مساعدة الجسم على الاسترخاء والاستعداد للراحة.

شاي النعناع

يستخدم النعناع في الطب التقليدي منذ سنوات عديدة، ويعتقد أنه يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للميكروبات وحتى أيضًا أنها مضادة للحساسية، وقد يساعد النعناع أيضًا في حالات الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم ومتلازمة القولون العصبي، وهو ما يساهم في تخفيف أي اضطرابات للمعدة في المساء وبالتالي النوم بشكل جيد.

الحليب الدافئ

العديد من المنظمات ذات السمعة الطيبة أوصت بالحليب الدافئ لنوم هانئ ليلًا، وذلك لأن الحليب يحتوي على مادة التربتوفان، وهي مادة تزيد بشكل طبيعي من مادة السيروتونين وهو ناقل عصبي معروف بالسعادة والرفاهية، بالإضافة لذلك يعد السيروتونين مقدمة لهرمون الميلاتونين الذي ينظم النوم.

حليب اللوز

اللوز عبارة عن مكسرات مليئة بالألياف الصحية والفيتامينات والمعادن، وحليب اللوز هو بديل حليب البقر ويتم إنتاجه عن طريق مزج اللوز بالماء ثم تصفية اللب.

ويعد اللوز الكامل أحد الحلول في تحسين نوعية النوم، حيث أنه تم استخدام زيت البنفسج المصنوع من اللوز أو بذور السمسم في الطب الإيراني التقليدي لسنوات عديدة كعلاج للأرق.

عصير الموز واللوز

يعتبر الموز من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم والتريبتوفان والميلاتونين، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، ويعد البوتاسيوم والمغنيسيوم من المعادن التي تعمل على إرخاء العضلات وقد تساعد على الاسترخاء في نهاية يوم طويل والنوم بشكل جيد.

ومن خلال الجمع بين الموز واللوز في عصير، يمكنك حقًا وضع مزيج قوي من التربتوفان والميلاتونين الذي قد يساعد في تقليل أعراض الأرق.